Detenido en Fuerteventura al presunto patrón de una patera que llegó a la isla con 20 migrantes a bordo

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario a un hombre como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas, tras ser identificado como el patrón de una embarcación que llegó a la isla con 20 migrantes a bordo.

La investigación, denominada Operación Maestre y desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario, se inició el 24 de julio, tras la llegada de 20 migrantes, de los cuales 19 eran adultos y uno menor extranjero no acompañado, según precisa el cuerpo de seguridad en una nota.

La embarcación, un pesquero de aproximadamente 25 metros de eslora, fue remolcada por Salvamento Marítimo hasta el muelle de Gran Tarajal tras su llegada al litoral majorero.

Las numerosas entrevistas realizadas durante la investigación, entre ellas, la toma de declaración a tres testigos protegidos y la práctica de reconocimientos fotográficos, permitieron esclarecer los hechos y detener a la persona que ejerció presuntamente las funciones de patrón durante toda la travesía.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Según las pesquisas policiales, el arrestado gobernó en solitario la embarcación desde su salida de Marruecos hasta su llegada a Fuerteventura, careciendo de la correspondiente cualificación náutica.

Asimismo, uno de los testigos manifestó que el investigado habría llegado a cobrar personalmente el importe del viaje a algunos de los ocupantes de la embarcación, que ascendía a 30.000 dírhams marroquíes (unos 2.700 euros).

La investigación también puso de manifiesto que la embarcación carecía de elementos mínimos de seguridad, como chalecos salvavidas, señalización luminiscente, alimentos, agua o instrucciones básicas de seguridad marítima, circunstancias que, unidas al fuerte oleaje durante la travesía, comprometieron gravemente la estabilidad de la embarcación y pusieron en serio riesgo la vida de sus ocupantes.

DETENCIÓN

Como resultado de la operación, el pasado 26 de julio los agentes procedieron a la detención del presunto patrón como autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas.

En el momento de su ingreso en dependencias policiales le fue intervenido dinero en moneda marroquí, coincidente con lo descrito por uno de los testigos protegidos durante la investigación. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional.