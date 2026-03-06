Detenido en Gran Canaria por robar un móvil tras quedar con la dueña a través de una app de compraventa

Archivo - Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia en Las Palmas de Gran Canaria tras sustraer un teléfono móvil a su propietaria cuando ésta trataba de venderlo a través de una conocida aplicación de compraventa entre particulares.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha indicado que la investigación se inició el 11 de febrero cuando la víctima denunció los hechos en la Comisaría de Distrito Centro de la capital.

La mujer explicó que tras contactar con un supuesto comprador mediante una aplicación de compraventa, éste le propinó un fuerte empujón que la hizo caer al suelo, aprovechando ese momento para arrebatarle el dispositivo móvil y huir del lugar.

Un día después, la perjudicada volvió a contactar con los agentes al comprobar que en la aplicación se ofertaba un teléfono móvil de similares características al sustraído, correspondiéndose además el perfil del vendedor con el utilizado previamente para contactar con ella.

De esta manera, los policías, con la colaboración de una persona de confianza de la víctima que simuló interés en adquirir el terminal, concertaron un encuentro con el supuesto vendedor en las inmediaciones de un establecimiento comercial.

Ante la posibilidad de que pudiera producirse un nuevo hecho violento, los agentes establecieron un dispositivo policial para garantizar en todo momento la seguridad durante la supuesta transacción.

Por su parte, el vendedor modificó en varias ocasiones el lugar de encuentro, trasladándolo inicialmente a las inmediaciones del Parque de la Mayordomía y, posteriormente, a un edificio ubicado en la zona de 'Las Ramblas de Jinamar', lo que evidenciaba que estaba adoptando medidas de seguridad para evitar ser identificado.

Con todo, ante la insistencia del sospechoso en que la compradora accediera sola al interior del inmueble, los agentes decidieron aproximarse al edificio.

Uno de los policías accedió al portal para comprobar la situación y logró localizar, identificar y detener al sospechoso el cual, ofreció resistencia a su arresto, e intentó deshacerse del teléfono móvil arrojándolo al suelo.

Por último, los agentes recuperaron el dispositivo, comprobando que se trataba del sustraído en el robo denunciado, por lo que le fue devuelto a su legítima propietaria y además, evitaron que se produjera un nuevo hecho delictivo.

Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.