Detenido un hombre por agredir sexualmente a una joven en una playa del sur de Tenerife

Imagen de archivo de un vehículo policial - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual cometida contra una joven en el sur de la isla de Tenerife.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 15 de marzo cuando la víctima se encontraba en un local de ocio de la zona de San Telmo, en Los Cristianos.

En un momento dado, la joven comenzó a encontrarse mal, llegando incluso a desvanecerse de forma momentánea, situación que aprovechó el presunto autor para acceder a ella, fingiendo conocerla y ofreciéndose a ayudarla, logrando así sacarla del establecimiento, recoge una nota de la Policía Nacional.

Dos personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliar a la joven, pero al identificarse el individuo como amigo de la víctima, decidieron dejarla su cargo.

No obstante, al observar posteriormente cómo se alejaba con ella, comenzaron a sospechar de su actitud, temiendo que pudiera hacerle daño aprovechándose de su estado, por lo que decidieron seguir sus pasos.

Finalmente, lograron localizarlos en una playa cercana, donde el hombre habría agredido sexualmente a la joven.

Al percatarse de la presencia de estas personas, el individuo emprendió la huida sin que pudieran darle alcance.

Tras una ardua investigación por parte de los agentes, se pudieron recopilar datos e imágenes con los cuales consiguieron identificar y detener al presunto autor de los hechos, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.