Detenido un hombre en Mogán (Gran Canaria) al ser pillado con hachís y marihuana

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Canina de la Policía Local de Mogán ha intervenido en la detención de un hombre en Arguineguín por un presunto delito contra la salud pública, tras ser interceptado con un 33 gramos de hachís y 4,85 gramos de marihuana.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado en el Centro Comercial Ancora, cuando varios agentes y la Unidad Canina, que realizaban labores habituales de vigilancia y control, observaron a varias personas consumiendo estupefacientes en las inmediaciones de un establecimiento de ocio nocturno.

Tras proceder a un cacheo superficial, detectaron sustancias psicotrópicas en varias de ellas, formulando las correspondientes denuncias administrativas, informa el Ayuntamiento en una nota.

Una de las personas, un joven, negó en un primer momento estar en posesión de drogas.

No obstante, el agente canino y su guía --también agente del Cuerpo-- llevaron a cabo una inspección en el interior establecimiento, donde localizaron una riñonera tras la barra que contenía hachís, marihuana y 29 euros, desglosados en un billete de veinte y monedas de un euro.

La riñonera resultó pertenecer al individuo, que fue detenido al superar el peso de las sustancias la cantidad considerada para consumo propio por el Instituto Nacional de Toxicología.

El hombre fue trasladado a las dependencias de la Policía Local en Arguineguín para la tramitación de las diligencias y, posteriormente, al Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico.