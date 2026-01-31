Detenido un hombre reclamado judicialmente por un robo con violencia en el dispositivo del Carnaval de Las Palmas

Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes a un hombre reclamado por autoridades judiciales por un delito de robo con violencia o intimidación. La detención se produjo en el marco del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo del Carnaval 2026, en el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:15 horas, cuando los agentes que se encontraban realizando labores preventivas en el parque, donde se estaban celebrando los actos programados del carnaval, procedieron a la identificación de una persona, según ha especificado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

En una primera comprobación, el individuo de origen extranjero se identificó con un pasaporte de su país de origen, que a la postre resultaría ser de un tercero, para ocultar su verdadera identidad.

Además, durante el cacheo de seguridad, los agentes localizaron entre sus pertenencias una identificación donde figuraba un Número de Identidad de Extranjero (NIE) a nombre de una persona que no coincidía con el pasaporte aportado inicialmente.

Tras realizar las comprobaciones en las bases de datos policiales a través de la Sala Operativa CIMMAC del 091, se pudo identificar sin ningún género de dudas la verdadera identidad del hombre, sobre el que pesaba una prohibición de entrada en territorio nacional, así como una orden judicial en vigor de búsqueda, detención y personación por un delito de robo con violencia o intimidación.

Así, se procedió a la detención del reclamado al que también se le intervino un teléfono móvil marca iPhone, el cual figura encartado en diligencias previas instruidas por la Comisaría Local de Maspalomas.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.