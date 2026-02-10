Detenido un hombre por robar un furgón de reparto con unos 800 panes en Ingenio (Gran Canaria)

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón por un presunto delito de robo y hurto de uso de un vehículo al llevarse un furgón de reparto en el municipio de Ingenio (Gran Canaria) con unos 800 panes en su interior valorados en 440 euros.

Según informa la Benemérita en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el 21 de enero cuando la víctima, propietaria de una empresa de panadería artesanal, denunció el robo de un vehículo después de que un empleado que realizaba labores de distribución estacionó el vehículo frente a un establecimiento de alimentación para entregar la mercancía.

En ese momento, el autor de los hechos aprovechó que el vehículo se encontraba abierto y con las llaves en el contacto para sustraerlo de forma inmediata.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación en la que inspeccionaron el lugar y recopilaron de testimonios, lo que permitió identificar al presunto responsable.

Por su parte, en el interior del furgón se hallaban 800 panes, además de un dispositivo de señalización V16 y las llaves de siete establecimientos comerciales donde el operario debía realizar las entregas.

Finalmente, la detención tuvo lugar el 29 de enero y las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de Telde, que se ha hecho cargo de las actuaciones judiciales correspondientes.