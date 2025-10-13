Detenido un hombre por robo con fuerza en una parroquia y en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Agente de la Policía Nacional frente a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en la Parroquia de San Bernardo y en la Catedral de Santa Ana, ubicados en el centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que la investigación comenzó a inicios de este mes de octubre cuando los responsables de la Parroquia de San Bernardo informaron de que alguien había accedido al interior durante la madrugada forzando una de las puertas laterales.

Ya en el interior, el autor sustrajo dinero en efectivo procedente de los donativos, varias herramientas utilizadas para el mantenimiento del edificio y diversos objetos litúrgicos de pequeño valor. Asimismo, se detectaron daños materiales en el mobiliario y cerraduras del recinto.

Días más tarde, se produjo otro robo, en este caso en la Catedral de Santa Ana, donde el autor empleó un método similar para acceder al templo fracturando una de las puertas de acceso.

En este caso, sustrajo dinero del cepillo, una caja metálica con llaves, un pequeño equipo de audio y otros efectos pertenecientes al templo, ocasionando igualmente desperfectos en la cerradura y en varios enseres del interior.

Por su parte, las gestiones policiales permitieron comprobar que ambos hechos presentaban un idéntico modus operandi, lo que llevó a los investigadores a centrar sus esfuerzos en un mismo sospechoso, que fue localizado y detenido en el mismo casco histórico de la ciudad.

Finalmente, el varón fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado y, una vez finalizadas las diligencias, pasó a disposición de la autoridad judicial competente.