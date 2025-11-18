Detenido un hombre en Tacoronte (Tenerife) por extorsionar a un empresario bajo amenazas de agresión

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Tacoronte han detenido a un hombre de 30 años y vecino del municipio, e investigan a una mujer de 36 años y vecina de El Sauzal, como presuntos autores de un delito continuado de extorsión a un empresario de la zona.

Además, al detenido se le acusa también de un delito contra la seguridad vial y tiene pendientes dos requisitorias judiciales.

Los agentes tuvieron conocimiento cuando el empresario presentó la denuncia informando de que estaba siendo extorsionado por unas personas, de las que desconocía su identidad, y que le solicitaban dinero bajo amenazas de causar daños y agresión contra él, sus familiares y propiedades.

En un primer momento, la víctima procedió al pago de lo solicitado por estas personas, pero al ver que las amenazas eran cada vez mayores, se decidió a presentar la correspondiente denuncia, detalla la Guardia Civil en una nota.

Una vez recibida la denuncia, los agentes comenzaron la investigación y consiguieron identificar al presunto extorsionador por lo que se estableció un dispositivo policial para localizarlo.

Durante el dispositivo el sospechoso intentó darse a la fuga, conduciendo de forma temeraria y a gran velocidad, pudiendo ser finalmente interceptado por los agentes, y procediendo a su detención.

Los agentes comprobaron que el acusado estaba involucrado en dos atestados más por hechos similares que han podido ser esclarecidos.

Además se ha podido identificar a la investigada por participar en los mismos hechos de extorsión.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitido a la autoridad judicial competente.