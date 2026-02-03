Detenido por incendiar una construcción en ruinas en Arrecife (Lanzarote) con varias personas dentro

La Policía Nacional detiene al presunto autor de un incendio provocado que puso en grave riesgo la vida de dos personas - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional detuvo el 27 de enero a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de daños y un delito de lesiones al incendiar una construcción en ruinas utilizada como vivienda precaria en Arrecife (Lanzarote) con varias personas en su interior.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos tuvieron lugar el pasado mes de diciembre cuando el varón, conocido por sus antecedentes policiales en la localidad, estaba en el interior del inmueble cuando fue sorprendido sustrayendo el teléfono móvil de uno de los moradores.

Al ser descubierto, el individuo agredió violentamente a la víctima, a la que golpeó con un tablón de madera en la cabeza y posteriormente le causó una lesión con arma blanca.

Además, el presunto autor prendió fuego de forma intencionada a la vivienda antes de huir y el incendio se propagó con rapidez debido a la gran cantidad de enseres y desechos acumulados en el interior.

La peligrosidad de la situación fue máxima, ya que el inmueble, de difícil acceso y parcialmente tapiado, impedía una evacuación normal.

Por su parte, dos personas que se encontraban pernoctando en su interior quedaron atrapadas y no pudieron salir por sus propios medios, siendo finalmente rescatadas por efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias.

Tras los hechos, el autor abandonó la capital de la isla y se refugió en la localidad de Playa Blanca tratando de eludir la acción policial aunque los agentes lograron localizarlo y activaron de inmediato un dispositivo policial que finalizó con la detención del sospechoso.

Por último, una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.