Detenido tras intentar robar a una mujer a punta de cuchillo en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Agente de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife arrestaron en la noche de este jueves a un hombre de 66 años como el presunto autor de un intento de robo con violencia ocurrido en el entorno del puente Galcerán.

El detenido, al no lograr su objetivo por la resistencia de la víctima y el apoyo de otras personas que transitaban por la zona huyó de esa zona, siendo localizado posteriormente en la calle Bravo Murillo por miembros del cuerpo local de seguridad.

En la gestión de este servicio también colaboraron efectivos de la Policía Nacional.

Fue un ciudadano quien alertó a la Policía Local de los hechos e incluso, permaneció en constante contacto telefónico con los agentes, describiendo y siguiendo en su vehículo al hombre tras huir del puente Galcerán.

Esta colaboración fue esencial para la posterior detención del individuo y la localización del arma blanca que había utilizado y de la que había tratado de deshacerse en su huida, detalla la Policía Local en una nota.

Según el testimonio de la víctima, se disponía a volver a su domicilio tras la jornada laboral cuando un hombre se acercó por su espalda y esgrimió un cuchillo exigiéndole que le entregara el teléfono móvil.

Al final, al tratar de arrebatarle el teléfono forcejean, situación que es observada por otros viandantes que acuden en auxilio de la mujer.

Al ver esta reacción el detenido también trata de intimidar a estas personas esgrimiendo el cuchillo y, finalmente desiste y huye del lugar.

Mientras la Policía Nacional se encargó de asistir a la víctima, una patrulla de la Policía Local acaba encontrando y deteniendo al presunto autor de los hechos, así como el cuchillo utilizado en las proximidades.

El arrestado fue llevado a un centro de salud y después a dependencias policiales donde quedó a disposición de la autoridad judicial.