Detenido un joven por agredir a otro varón con un cuchillo en el Parque Arnao de Telde (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a un joven de 21 años como autor de un delito de lesiones con arma blanca tras herir a otro varón con un cuchillo en el muslo izquierdo durante un altercado ocurrido sobre las 18.30 horas de este domingo, 6 de septiembre, en el Parque Arnao de Telde (Gran Canaria), cuando el agresor intentó que la víctima le diera su teléfono móvil.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que fue el propio vigilante de seguridad del parque el que intervino y retuvo al presunto autor de la agresión hasta la llegada de los agentes.

Una vez en el lugar, la víctima explicó a los efectivos que el ahora detenido se habría dirigido a él esgrimiendo un cuchillo y exigiéndole que le entregara su teléfono móvil. Ante su negativa, ambos comenzaron una discusión y, durante el forcejeo, la víctima recibió una herida en el muslo.

En ese momento, el vigilante de seguridad intervino para separar a los dos varones, quien antes de proceder a reducir al presunto agresor, observó que el detenido portaba en su mano derecha un cuchillo de cocina, que posteriormente entregó a un conocido.

Además, según los testimonios recabados, esta segunda persona habría abandonado el parque con el arma y la habría ocultado en una obra situada en una calle próxima.

Por ello, los agentes se desplazaron hasta el lugar indicado y localizaron el arma blanca escondido debajo de un palé de madera, procediendo a su intervención como posible instrumento empleado durante la agresión.

La víctima fue atendida inicialmente por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar y posteriormente trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica por la herida sufrida.

Finalmente, los policías procedieron a la detención del presunto autor, y una vez finalizadas las diligencias policiales será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.