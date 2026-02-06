Detenido un joven pillado con diferentes drogas en las inmediaciones del Hospital Insular de Gran Canaria

La Policía Nacional detiene a un joven por un delito contra la salud pública en las inmediaciones del Hospital Insular - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en la tarde de este jueves, 5 de febrero, a un joven como presunto autor de un delito contra la salud pública al ser pillado en posesión de diferentes sustancias estupefacientes en las inmediaciones del Hospital Insular de Gran Canaria.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos tuvieron lugar cuando los agentes se encontraban de servicio y uniformados en un vehículo policial cerca del complejo hospitalario.

Allí, observaron a una persona en las inmediaciones del acceso a urgencias que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva y arrojó al suelo una colilla.

Además, al acercarse para su identificación, los funcionarios detectaron un fuerte olor a marihuana, localizando en el suelo un cigarrillo aún humeante.

Tras realizar un cacheo superficial de seguridad, se halló en una mochila una bolsa que contenía diversos envoltorios con una sustancia pulverulenta de color blanco, presumiblemente crack, así como un trozo de gran tamaño y varios fragmentos pequeños de una sustancia resinosa de color marrón, al parecer hachís.

Una vez efectuado el pesaje de las sustancias intervenidas, que arrojó un resultado compatible con su distribución, los agentes procedieron a la detención del individuo, informándole de forma clara y comprensible de los motivos de la misma y de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente.

Finalmente, el detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se practicaron las diligencias oportunas, quedando a disposición de la autoridad judicial.