Detenido un joven reclamado desde 2024 para su ingreso en el centro de menores de Valle Tabares (Tenerife)

Detención de un joven que era reclamado para ingresar en un centro de menores en Tenerife - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Menores de la Oficina de Policía Judicial de la Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido en Tenerife a un joven sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en el Centro de Internamiento Educativo para Menores (CIEM) Valle Tabares, vigente desde el año 2024.

La localización fue posible gracias a la tarea desarrollada por el Grupo de Menores del Cuerpo General de la Policía Canaria que, a su vez, se coordinó con la Unidad Adscrita de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, propiciando un continuo intercambio de información.

Una vez obtenida información sobre los movimientos del joven, los agentes establecieron un dispositivo discreto de vigilancia, adaptado a su perfil especialmente precavido, que permitió localizarlo y proceder a su detención en un núcleo costero del municipio de Arona, recoge una nota de la Policía Canaria.

Además de la orden de detención e ingreso en el centro de medidas judiciales para menores, al detenido le constaba una requisitoria emitida por el Tribunal de Instancia de Arona, por lo que, una vez practicada la detención, se dio traslado a la autoridad judicial competente.