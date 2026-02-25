Detenido un joven por vender droga en las inmediaciones de una comisaría en Telde (Gran Canaria)

Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el 17 de febrero a un joven de 22 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido vendiendo sustancias estupefacientes en las proximidades de la Comisaría Local de Telde (Gran Canaria).

La intervención se produjo cuando agentes del Grupo de Policía Judicial de Estupefacientes de la propia comisaría, tras concluir su jornada laboral, observaron una actitud sospechosa entre dos individuos.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, como dicho comportamiento era compatible con una transacción de menudeo de drogas, los efectivos procedieron a la identificación de ambos.

De esta manera, comprobaron que uno de ellos portaba entre sus pertenencias 39 envoltorios de papel conteniendo cocaína base, conocida como 'crack' que tendría un valor aproximado de 195 euros en el mercado ilícito.

Asimismo, se procedió a la detención del joven como presunto autor de un delito contra la salud pública, instruyéndose las diligencias policiales.

Por último, una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial competente.