El detenido por la muerte de su madre en Arona (Tenerife) será valorado por una unidad de psiquiatría

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial al frente de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona (Tenerife) ha decidido, tras tomar declaración este martes al hombre acusado de matar a tiros a su madre en Arona, que sea valorado por una unidad psiquiátrica y, en caso de que los médicos lo autoricen, ingresará en prisión preventiva provisional como presunto autor de un delito de asesinato.

El investigado, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se ha acogido a su derecho a no declarar.

El hombre, desde su detención, había sido enviado a unidad médico psiquiátrica, desde donde este martes fue trasladado a los juzgados, y ahora la autoridad judicial ha acordado su reingreso en esa unidad psiquiátrica para una nueva valoración y, si los médicos lo autorizan, ingresar en prisión.

El hombre fue detenido después de que efectivos de la Guardia Civil localizaran el domingo, 1 de febrero, el cuerpo sin vida de su madre en su vivienda, ubicada en la zona de Costa del Silencio, en el municipio de Arona (Tenerife), con signos de violencia.