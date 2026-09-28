Detenido un pasajero en el Aeropuerto de Gran Canaria con dos kilos de cocaína en su equipaje

Material incautado - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado 16 de septiembre en el Aeropuerto de Gran Canaria a un pasajero que aterrizó procedente de un vuelo de la Península con dos kilogramos ocultos en su equipaje.

Así lo ha informado la Comandancia de Las Palmas, que añade que esta actuación se llevó a cabo durante los controles que realizan los agentes en el marco de la dependencia funcional del Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

De esta manera, la actitud nerviosa del pasajero motivó la realización de una inspección minuciosa de su equipaje, una mochila, donde se descubrieron varios paquetes que contenían una sustancia compacta, así como otros efectos usados para la actividad delictiva.

El análisis posterior de la sustancia incautada reveló un resultado positivo a la presencia de cocaína y el pesaje arrojó una cantidad de dos kilos de droga.

Como resultado de la acción coordinada, el individuo fue detenido por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

Por su parte, la droga intervenida, junto con el detenido, fueron puestos a disposición del Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, que ha decretado el ingreso en prisión del detenido.