Detenido al portar un machete durante una pelea entre varias personas en Urgencias del Hospital Dr. Negrín

Machete incautado - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto autor de un delito de amenazas graves tras protagonizar junto a otras personas un altercado en el área de Urgencias del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín portando un machete de 51 centímetros.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que los hechos tuvieron lugar en la mañana del 24 de mayo después de que los agentes fueran requeridos por el personal de seguridad del centro hospitalario debido a una pelea entre varios individuos.

Una vez en el lugar, los efectivos se entrevistaron con varias personas que manifestaron haber sido amenazadas de muerte por un grupo de individuos, uno de los cuales portaba un machete de grandes dimensiones.

Según las manifestaciones recabadas, los implicados habían participado previamente en una pelea tumultuaria ocurrida horas antes en las inmediaciones de un local de ocio de la capital grancanaria en la que un trabajador del establecimiento resultó herido de gravedad con fractura de mandíbula.

Durante las gestiones policiales, los policías localizaron en las inmediaciones del hospital un machete de aproximadamente 51 centímetros de hoja que, presuntamente, habría sido utilizado durante las amenazas.

De igual modo, los agentes detuvieron a uno de los presuntos implicados en las proximidades del centro, quien ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Finalmente, la Policía ha señalado que la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la identificación del resto de participantes en el altercado.