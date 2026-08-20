Detenido el presunto autor de 27 robos con fuerza a vehículos cometidos en el sur de Tenerife - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido recientemente a un hombre en Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, como el supuesto autor de un delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículo.

La investigación se inició a raíz de que los agentes comprobaron un incremento de robos con fuerza en interior de vehículos, cometidos en zonas de gran afluencia de personas los fines de semana, próximos a la playa de La Tejita, y siempre utilizando el mismo modus operandi, según ha informado la Benemérita en una nota.

Tras realizar labores de vigilancia e investigación, los agentes identificaron un vehículo que les llevó a una persona con antecedentes previos por hechos similares.

Avanzando en la investigación obtuvieron pruebas suficientes con las que comprobaron que se trataba del presunto autor de los hechos, llegando a cometer 27 robos con fuerza en interior de vehículo.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.