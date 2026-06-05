Detenido el presunto homicida del propietario de Zumilandia en el barrio de Schamann de Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el 3 de junio en Las Palmas de Gran Canaria a un varón como presunto autor del homicidio el pasado mes de marzo del propietario del bar Zumilandia en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria.

El arresto ha tenido lugar en el marco de la denominada 'Operación ZUMO', que investiga unos hechos que tuvieron lugar durante la noche del 15 de mazo, cuando la víctima fue localizada en el interior de su vehículo con una herida por arma blanca en el brazo izquierdo.

Por ello, el hombre fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció al día siguiente como consecuencia de las lesiones sufridas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La investigación ha permitido esclarecer los hechos tras varios meses de diligencias. Durante la operación, los agentes han procedido al registro del domicilio del sospechoso, donde han intervenido diversos efectos que actualmente se analizan, mientras que las actuaciones judiciales se mantienen bajo secreto de sumario.

Por su parte, la Policía Nacional ha señalado que el detenido tiene previsto pasar a disposición de la autoridad judicial competente durante el día de este viernes.