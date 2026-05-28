Detenido por el presunto homicidio de un hombre de 37 años en Las Verónicas, en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido la pasada madrugada a un hombre de 23 años, de origen inglés, tras golpear a otro que finalmente falleció a consecuencia de la reyerta en Arona (Tenerife).

Según informan fuentes de la Policía, sobre la 01.30 horas de la madrugada se recibió el aviso de una reyerta que se había producido en el entorno del Centro Comercial de Las Verónicas, por lo que se activaron los recursos policiales pertinentes.

En el lugar de los hechos, se comprobó que, tras iniciarse una pelea entre ambos, el detenido le propinó un golpe que habría dejado inconsciente al ahora fallecido, de 37 años de edad y de origen inglés. Los recursos sanitarios desplazados a la zona intentaron reanimarlo sin éxito, por lo que se confirmó su fallecimiento.