Detenido por robar teléfonos móviles y objetos personales en la playa de Las Teresitas

Objetos recuperados por la Policía Canaria de varios hurtos cometidos en Las Teresitas - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Prevención e Intervención de la Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido a un hombre como presunto autor de varios hurtos cometidos en la playa de Las Teresitas tras una intervención que permitió recuperar numerosos objetos sustraídos a diferentes víctimas.

La actuación se inició cuando los agentes, que realizaban labores de prevención y vigilancia de la seguridad ciudadana en la zona, fueron alertados por una persona que había sufrido el robo de su teléfono móvil y que había logrado localizarlo mediante el sistema GPS, recoge una nota.

Tras activar un dispositivo de búsqueda, los policías localizaron al sospechoso y, durante las comprobaciones realizadas, encontraron entre sus pertenencias diversos efectos cuya procedencia ilícita pudo ser acreditada.

Entre los objetos recuperados se localizaron pertenencias de otras personas que también habían denunciado hurtos en la misma playa, como teléfonos móviles y otros efectos personales.

Los agentes lograron identificar a varios de los perjudicados y procedieron a la devolución de sus pertenencias.

Además, durante la intervención se constató que una de las tarjetas bancarias sustraídas había sido utilizada para intentar realizar una operación fraudulenta en un establecimiento comercial.

El resto de los efectos recuperados permanecen bajo custodia policial hasta que puedan ser identificados y entregados a sus legítimos propietarios, recoge una nota de la Policía Canaria.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los hechos y determinar si el investigado pudiera estar relacionado con otros delitos similares.