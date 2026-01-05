Detenido en Santa Cruz de Tenerife un fugitivo condenado por agresión sexual a una menor durante cinco años

Vehículo de la Policía Canaria - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre mayor de edad sobre el que pesaba una sentencia condenatoria firme por un delito de agresión sexual, en cumplimiento de un requerimiento de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para su búsqueda, localización y detención.

La sentencia por la que fue detenido deriva de agresiones sexuales cometidas de forma reiterada durante un periodo de cinco años contra una menor de edad, hechos de extrema gravedad que motivaron la actuación prioritaria de las autoridades judiciales y policiales, detalla la Policía Canaria en una nota.

El individuo, al que le constan numerosos antecedentes penales por delitos como robo con fuerza, robo con violencia y otros ilícitos, se encontraba en paradero desconocido, habiendo adoptado diversas estrategias para eludir la acción de la justicia.

La investigación policial resultó especialmente "ardua y compleja", ya que el ahora detenido cambió de vehículos, domicilios e incluso de aspecto físico durante el tiempo que permaneció oculto.

La última intervención previa de las fuerzas y cuerpos de seguridad con este individuo se produjo tras una persecución policial que se inició en la capital tinerfeña y finalizó en Punta Prieta, en el municipio de Güímar.

La detención fue posible gracias a la actuación de un agente del Cuerpo General de la Policía Canaria que se encontraba fuera de servicio, quien localizó al hombre requisitoriado cuando accedía a un conocido supermercado de Santa Cruz de Tenerife, y la detención se produjo sin que se registraran incidentes.

Al encontrarse fuera de servicio, el policía requirió la colaboración del personal de seguridad privada del establecimiento para intervenir con las máximas garantías de seguridad.

Posteriormente, se personó en el lugar un indicativo del Grupo de Respuesta Operativa, que procedió al traslado del detenido al Centro Penitenciario Tenerife II, donde ingresó para cumplir la condena que le consta.