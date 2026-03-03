Detenido al ser pillado con 47 teléfonos móviles en un equipaje facturado en el aeropuerto Tenerife Norte

Teléfonos intervenidos a un pasajero en el aeropuerto Tenerife Norte - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección de Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna han detenido a un hombre de 28 años y residente en Lleida, acusado de un delito de receptación.

Los hechos sucedieron cuando los agentes de servicio que realizan las inspecciones en el equipaje facturado, en presencia de componentes de vigilancia privada del aeropuerto, detectan mediante sistema no intrusivo (Sistema Rayos X) en la maleta de un pasajero con un vuelo a la Península, 47 teléfonos móviles, por lo que se procede a localizar al pasajero titular.

Una vez se persona el propietario del equipaje, se abre y se verifica que en el interior realmente se encuentran los dispositivos móviles, sin poder acreditar su procedencia legal o propiedad.

En la inspección algunos de los dispositivos aparecen en la base de datos como sustraídos por denuncias previas de robo o hurto.

La Guardia Civil realiza gestiones con otros cuerpos policiales para localizar a los propietarios y el detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitido a la autoridad judicial competente, informa el instituto armado en una nota.