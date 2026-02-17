Detenido al ser pillado en el Puerto de Morro Jable (Fuerteventura) con casi 100 kilos de hachís en una furgoneta

Droga incautada - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el 13 de febrero a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas al ser pillado en el Puerto de Morro Jable (Fuerteventura) con 97,7 kilogramos de hachís en una furgoneta.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado la actuación se enmarca en los servicios de prevención del narcotráfico que se desarrollan de forma periódica en los recintos portuarios de transporte de pasajeros.

De esta manera, en el transcurso de uno de estos dispositivos, los agentes realizaron comprobaciones durante el embarque de una de las navieras que conecta Fuerteventura con Gran Canaria e identificaron a un único ocupante de una furgoneta y a revisar tanto el vehículo como la carga que transportaba.

Durante la inspección, los guardias civiles detectaron varias incongruencias entre las manifestaciones del conductor y la documentación relativa a la mercancía.

Ante estas dudas, los agentes decidieron examinar con mayor detalle cinco grandes bultos que viajaban en el interior del vehículo. En su interior localizaron numerosos envoltorios que contenían una sustancia resinosa, aparentemente polen de hachís.

Tras la apertura y recuento de la mercancía, se comprobó que se trataba de 98 paquetes envasados al vacío en bolsas de plástico, cada uno de ellos con 20 'fichas' o tabletas en su interior. Posteriormente se procedió al pesaje de la sustancia intervenida, que arrojó un peso total de 97,7 kilos.

Finalmente, el detenido fue trasladado a dependencias oficiales y, junto con la droga intervenida y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Puerto del Rosario