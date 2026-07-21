Detenido en Tenerife Norte al interceptarse medio kilo de 'cocaína rosa' escondido en un peluche

Cocaína rosa interceptada en un envío de paquetería en el Aeropuerto Tenerife Norte - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Tenerife-Norte Los Rodeos a una persona por tráfico de sustancias estupefacientes.

La investigación se enmarca en una operación policial contra el tráfico de sustancias estupefacientes a través de la cual se advirtió la entrada de diversas sustancias de carácter químico, especialmente tusi y MDMA.

Los envíos se realizaban a través de paquetería desde diversos puntos del territorio nacional hasta Canarias, en pequeñas cantidades, recoge una nota de la Policía Nacional.

Los agentes lograron interceptar uno de estos envíos con destino Tenerife en el aeropuerto de Madrid en el cual hallaron 504 gramos de tusi, sustancia conocida como 'cocaína rosa', cuyo contenido principal compuesto es la ketamina, escondidos en un peluche.

Así, tras realizarse los análisis oportunos en el laboratorio se procedió a detener a la persona investigada por un delito de tráfico de drogas en el aeropuerto de Tenerife-Norte cuando se disponía a recepcionar el paquete.

El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente.