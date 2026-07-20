Detenido en Tenerife Sur un hombre buscado por intentar matar a otro a cuchilladas en unos apartamentos en Adeje

Un hombre detenido en el aeropuerto Tenerife Sur acusado de intentar matar a otro en Adeje - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en el Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía cuando llegaba de un vuelo procedente de Liverpool por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos sucedieron en el pasado mes de diciembre de 2025 en un complejo situado en el municipio de Adeje.

Según detalla la Policía en una nota, la víctima sufrió varios ataques con arma blanca de grandes dimensiones en zonas vitales, entre ellas el cuello, logrando sobrevivir gracias a la intervención de un testigo.

La persona presuntamente responsable de estos hechos logró huir, por lo que la investigación se ha mantenido abierta desde entonces y la persona tenía en vigor una orden de búsqueda.

Además, constan sobre él diversas causas pendientes por conducción temeraria, atentado a agentes de la autoridad y lesiones.