Detenido en Valsequillo (Gran Canaria) por matar a tiros a dos perros tras una riña familiar

Material incautado - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años en el municipio de Valsequillo (Gran Canaria) como presunto autor de un delito relativo a la protección de los animales domésticos y otro de amenazas, tras supuestamente matar a tiros a dos perros de pequeño tamaño debido a una riña familiar.

En una nota de prensa, la Comandancia de Las Palmas ha explicado que la investigación comenzó tras recibirse una denuncia en el Puesto Principal de San Mateo alertando del hallazgo de una caja de cartón frente a su domicilio con los cuerpos sin vida de sus dos perros.

De esta manera, las pesquisas relacionaron los hechos con desavenencias familiares previas entre las partes implicadas, puesto que el presunto autor había enviado diversos mensajes amenazantes a través de redes sociales tras abandonar la caja con los animales.

Por su parte, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) trasladaron los cuerpos a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde la necropsia determinó que ambos animales fallecieron por varios impactos de proyectil en la cabeza.

Las pesquisas determinaron que los hechos se produjeron en una finca familiar compartida, donde el detenido habría acabado con la vida de los perros con una carabina antes de trasladar sus cuerpos.

Con la autorización judicial, los agentes, en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Las Palmas, procedieron a registrar la finca del sospechoso, donde localizaron varias armas de fuego.

Finalmente, la Guardia Civil ha puesto las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente.