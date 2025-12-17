Detenido un varón por una violenta paliza a un hombre en Vecindario (Gran Canaria) debido a una disputa previa

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras una agresión extremadamente violenta contra un hombre con quién había tenido una disputa previa y que permanece ingresado con pronóstico muy grave.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 2 de diciembre en una calle principal de la localidad, donde un varón fue hallado semiinconsciente, sin documentación y con graves heridas.

De esta manera, los agentes y los servicios sanitarios asistieron a la víctima, que fue trasladada urgentemente al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Aquí, la Guardia Civil señaló que como la víctima permanecía ingresada, inconsciente e indocumentada, mientras que los informes médicos iniciales confirmaron la extrema gravedad de su estado con un pronóstico muy reservado.

Por ello, se solicitó la intervención del Equipo Territorial de Policía Judicial de Vecindario, que asumió las diligencias, pudiendo identificar a la víctima por las huellas dactilares.

Además, los agentes identificaron la zona exacta de la agresión, situada frente a la terraza de un establecimiento. Aunque las cámaras del lugar captaron el incidente de forma parcial, los efectivos pudieron observar la presencia de un autobús que se detuvo en el momento del suceso.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Vecindario realizó entonces un análisis detallado de las grabaciones del transporte público, que mostraron a la víctima, al agresor y a un tercer varón discutiendo en el interior del vehículo. La visualización de la matrícula del coche permitió identificar al presunto autor.

Posteriormente, y aprovechando el conocimiento de los agentes sobre el entorno social de la localidad, se llevaron a cabo diversas gestiones para localizar al agresor, que permanecía oculto al saberse buscado.

EL AGRESOR DECIDIÓ ENTREGARSE OCHO DÍAS DESPUÉS

Por último, ante el avance de la investigación que permitió su completa identificación, el individuo decidió entregarse voluntariamente el 10 de diciembre de 2025 en el Puesto Principal de Vecindario, donde fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La agresión, de una violencia extrema, se produjo cuando la víctima ya se encontraba inmóvil, recibiendo varios golpes en la cabeza.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia, cuyo titular ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido.