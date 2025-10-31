Detenidos dos hombres tras intentar estafar 1.400 euros en Santa Cruz de Tenerife con el asfaltado de una calle

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron este jueves a dos hombres por amenazar a dos vecinos de Barranco Grande tras intentar engañarles con la denominada 'estafa del asfalto'.

Los arrestados, de 46 años y 24 años, fueron sorprendidos tras realizar una visita a una pareja de septuagenarios y exigirles el pago de 1.400 euros.

Los policías locales fueron requeridos al lugar por los afectados que denunciaban un posible intento de estafa y las amenazas que estaban sufriendo por parte de tres hombres, quienes les habían advertido que irían a reclamar el dinero.

Según el relato de las víctimas, esta misma semana tres hombres, que se identificaron como operarios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, les explicaron que estaban asfaltando una vía próxima a su calle y que había sobrado material.

También les señalaron que el consistorio había autorizado que dicho asfalto se distribuyera en otras vías cercanas que lo precisaran.

Los presuntos operarios reiteraron que esta acción de asfaltado sería sin coste para los propietarios de las viviendas aledañas.

Los vecinos aceptaron y en su zona procedieron a echar ese supuesto material sobrante pero poco después, estos hombres exigieron a esta pareja 1.400 euros.

Ante la situación se personó en la vivienda un familiar quien se percató de que podría ser una estafa.

En ese momento, los supuestos operarios se encararon con él, le golpearon y dieron como fecha límite del pago este pasado jueves.

A la vista de los hechos una patrulla policial se quedó por las proximidades durante parte de la mañana sin que se produjera la presencia de los presuntos estafadores.

Posteriormente fueron relevados por personal de paisano que estaba realizando otras labores de vigilancia en la zona y, en ese momento, aparecieron los dos hombres, quienes llegaron y comenzaron a golpear la puerta de la vivienda exigiendo el dinero.

Los agentes intervinieron y procedieron a su detención inmediata, también los identificaron y revisaron el vehículo en el que se desplazaban, que parecía rotulado como un vehículo oficial de obra pública, recoge una nota de la Policía Local.

VEHÍCULO DE ALQUILER CON PEGATINAS

Sin embargo, tras la mera inspección ocular se descubrió que se trataba de un vehículo de alquiler señalizado con pegatinas en bandas amarillas y negras.

Tras informar a las víctimas del procedimiento a seguir y la conveniencia de presentar denuncia por estos hechos, trasladaron a uno de los detenidos a un centro de salud y, posteriormente a ambos a las dependencias policiales.

Al parecer este intento de estafa es bastante conocido en otros puntos del Estado español, cuyo 'modus operandi' es ofrecer a personas de edad avanzada el asfaltado gratuito de alguna zona aledaña a su casa y tras esa primera fase se les exige mediante coacciones y amenazas el pago de una determinada cantidad económica en metálico.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, destacó la eficacia de la actuación policial y subrayó la importancia de la prevención.

"Quiero felicitar a los agentes por su rápida intervención, que evitó que las víctimas sufrieran un perjuicio económico y mayores consecuencias. Este caso demuestra la profesionalidad y cercanía de nuestra Policía Local, que actúa con sensibilidad y eficacia ante situaciones que afectan a nuestros ciudadanos", manifestó.

De León advirtió además a vecinas y vecinos de que "extremen la precaución ante este tipo de fraudes y que, ante la mínima sospecha, contacten de inmediato con la Policía Local o las fuerzas de seguridad, porque ningún operario municipal está autorizado a solicitar pagos en metálico a los ciudadanos, por lo que cualquier intento de cobro debe considerarse sospechoso".