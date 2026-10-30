Detenidos dos jóvenes, uno de ellos menor, por liderar el movimiento 'Blocus' en Tenerife

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Catalunya de Barcelona desde este sábado por la tarde, donde han empezado a hacer algunas cargas pa - Lorena Sopêna - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, uno de ellos de 16 años, como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos, tras constatar que lideraban el movimiento 'Blocus' en Tenerife, que en Francia ha realizado una convocatoria masiva para alentar disturbios y saqueos.

Las detenciones se han producido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La investigación, llevada a cabo por unidades especializadas de la Guardia Civil, se inició al detectar una intensa actividad en canales digitales de mensajería instantánea y plataformas de redes sociales, recoge una nota del instituto armado.

Los presuntos autores tenían un 'modus operandi' importado y cuidadosamente planificado, que incluía herramientas de comunicación cifrada para eludir el rastreo policial.

A través de ellas, difundían consignas de sabotaje en grupos cerrados, con mapas de actuación e instrucciones precisas sobre cómo actuar de forma coordinada para desbordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consumar actos vandálicos y de pillaje.

Una vez que se accedía a estos grupos de comunicación los administradores se encargaban de dar las directrices oportunas, instigando a la acción directa, la quema de mobiliario urbano para obstaculizar la acción policial, métodos de agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la ejecución de asaltos simultáneos a grandes superficies comerciales.

Así, tras haber realizado una serie de indagaciones se logró la identificación plena de los dos líderes y organizadores principales del movimiento 'Blocus' en Tenerife, que convocaba a sus seguidores para este sábado a las 17.30 horas en la calle Castillo de la capital.

De esta forma, se ha podido detener a los cabecillas y neutralizar los canales de difusión antes de que la movilización se haya materializado en las calles.

La operación ha sido coordinada por la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente y el Ministerio Fiscal, para la adopción de las medidas cautelares oportunas.