Detenidos dos menores tras un presunto robo con fuerza cometido en una zona residencial de Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Arona ha detenido recientemente a dos menores de 14 años de edad por la comisión de un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas-escalo en una zona residencial del municipio.

Ambos fueron sorprendidos in fraganti escalando el muro perimetral y sacando objetos del interior de la propiedad. De hecho, la voz de alarma la dieron los vecinos, que observaron cómo los detenidos escalaban, se introducían y extraían pertenecías del interior, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Una vez interpuesta la denuncia por parte del afectado, los agentes de este cuerpo policial procedieron a poner en conocimiento de los hechos a sus padres y a la Fiscalía de Menores, trasladándolos al Centro Médico para su valoración y a Jefatura para la instrucción de las correspondientes diligencias.