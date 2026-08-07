Detenidos los dos presuntos autores del homicidio de un hombre en el barrio del Risco de San Nicolás (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de homicidio en el marco de la denominada Operación Risco.

La investigación se inició tras el fallecimiento, el pasado 14 de febrero, de un hombre con problemas de drogodependencia, cuyo cuerpo fue localizado en la vía pública en una calle del barrio del Risco de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha concretado el cuerpo de seguridad en una nota.

En un primer momento, las circunstancias del fallecimiento apuntaban a una posible muerte natural o por sobredosis. Sin embargo, la autopsia reveló una muerte violenta. El resultado de la autopsia permitió descartar esa primera hipótesis al determinar que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por una importante hemorragia interna, consecuencia de una fuerte contusión sufrida en el bazo.

Asimismo, a partir de ese momento, el Grupo de Homicidios inició una exhaustiva investigación que se prolongó durante varios meses bajo secreto de sumario. Las pesquisas, desarrolladas en un entorno especialmente complejo y hermético, permitieron reconstruir lo sucedido.

SE INTENTÓ SIMULAR LA MUERTE NATURAL

Los investigadores determinaron que la víctima había sido agredida brutalmente en un cuarto utilizado como "fumadero" del barrio, presuntamente a raíz de una deuda relacionada con el tráfico a pequeña escala de sustancias estupefacientes.

Como consecuencia de la agresión, el estado de salud de la víctima fue deteriorándose progresivamente sin recibir la asistencia médica que necesitaba.

Además, la investigación acreditó que, en los últimos momentos de vida de la víctima, los presuntos autores trasladaron su cuerpo desde el lugar donde se produjo la agresión hasta el punto donde posteriormente fue localizado, con la intención de desvincular el fallecimiento del escenario de la paliza y aparentar una muerte por causas naturales, dificultando así la acción policial.

Asimismo, los agentes pudieron determinar que tanto la víctima como otros consumidores habituales de drogas del entorno sufrían de forma continuada agresiones, humillaciones y vejaciones, aprovechándose los presuntos autores de la especial situación de vulnerabilidad y exclusión social de estas personas.

Como resultado de la operación, los días 29 y 30 de julio fueron detenidos dos hombres, de los cuales uno de ellos prestó declaración en dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.