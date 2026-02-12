Detenidos los dos presuntos autores de múltiples robos cometidos en restaurantes y comercios de Arona (Tenerife)

Archivo - Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntos autores de numerosos delitos contra el patrimonio, cometidos principalmente en establecimientos comerciales de Arona.

Ambos detenidos fueron identificados de forma conjunta como responsables de un robo con fuerza cometido en un restaurante de la localidad. Sin embargo, a cada uno de ellos se les imputan diversos hechos delictivos cometidos en otros establecimientos comerciales, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

En concreto, el robo en el restaurante tuvo lugar durante la madrugada del pasado 16 de diciembre de 2025, cuando los autores accedieron al interior del local tras forzar la puerta de entrada. Del establecimiento sustrajeron un total de diecinueve botellas de alcohol, mil euros en efectivo, un cajón portamonedas y una tablet.

Asimismo, tras recabar las pruebas necesarias, se estableció un dispositivo policial que culminó con la detención de los implicados.

OTROS ROBOS COMETIDOS

A uno de los detenidos se le imputan además dos delitos de robo con violencia, dos delitos de hurto y cuatro delitos leves de hurto, cometidos en supermercados y comercios de Arona.

En los últimos meses, detallan los agentes, había incrementado de forma notable su actividad delictiva, mostrando actitudes violentas y amenazantes hacia los empleados cuando era sorprendido, llegando incluso a agredirlos mediante empujones para asegurar su huida.

Además, esta situación generó un clima de temor entre algunos trabajadores, lo que motivó la solicitud judicial de una orden de alejamiento de los establecimientos afectados.

Mientras, al segundo detenido se le imputan un robo con fuerza en otro restaurante de la zona, un delito de hurto y posterior estafa mediante el uso fraudulento de una tarjeta de crédito, así como tres delitos leves de hurto en comercios.

Una vez puestos a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de uno de ellos y la libertad con cargos del segundo detenido.