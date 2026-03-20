Sucesos.-Detenidos los dos presuntos autores de seis robos con fuerza cometidos en el sur de la isla de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado 8 de marzo en el municipio de Arona a dos varones tras ser interceptados mientras circulaban en un vehículo de manera sospechosa. Los ahora detenidos resultan los presuntos autores de seis robos con fuerza.

Una vez identificados, los funcionarios intervinientes pudieron comprobar que, además de constarles varios antecedentes por delitos contra el patrimonio, sobre uno de ellos pesaba una reclamación judicial en vigor, según informa el cuerpo de seguridad en una nota.

Durante el registro del vehículo en el que viajaban se localizó una bolsa de plástico que contenía sustancia estupefaciente, cuya posesión fue atribuida a uno de los dos hombres. Asimismo, se intervinieron numerosos objetos de valor --como televisores, zapatos y bolsos de marca, colonias, gorras, tabaco e incluso llaves de diferentes propiedades--, y diversas herramientas susceptibles de ser utilizadas para la comisión de robos con fuerza. Ante estos indicios, se consideró que dichos efectos podrían haber sido obtenidos de manera ilícita, iniciándose las correspondientes gestiones de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Como resultado de las pesquisas practicadas, se pudo determinar que parte de los objetos intervenidos procedían de dos robos con fuerza cometidos esa misma mañana. Asimismo, con la colaboración de la Jefatura de Policía Local de San Miguel de Abona, se logró situar el vehículo en las inmediaciones de uno de los lugares donde se produjeron los hechos, tan solo dos horas antes de la detención.

Igualmente, se llevaron a cabo gestiones con la Guardia Civil con el fin de comprobar si alguno de los enseres robados pertenecía a hechos ocurridos en municipios colindantes, dando como resultado el esclarecimiento de un tercer robo con fuerza y su presunta participación en otros tres hechos de la misma naturaleza.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial quien decretó prisión provisional para ambos.