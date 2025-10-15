Detenidos dos varones por 31 robos en el interior de vehículos estacionados en Lanzarote y Fuerteventura

La Guardia Civil esclarece 31 robos en interior de vehículos en la isla de Lanzarote - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil detuvo el 17 de septiembre a dos varones como presuntos autores de 31 robos con fuerza --24 consumados y siete en grado de tentativa-- en el interior de vehículos de alquiler estacionados en zonas turísticas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura tras fracturar alguno de los cristales.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que la investigación comenzó al detectarse un incremento de denuncias por robos en aparcamientos frecuentados por turistas.

Por ello, se estableció un dispositivo especial de vigilancia en las áreas afectadas, operativo que permitió la localización y detención de los presuntos autores.

De esta manera, en el momento de la detención, los agentes localizaron en el interior del vehículo en el que se desplazaban ambos varones diversos efectos personales que luego se confirmó que habían sido sustraídos previamente a turistas, consiguiendo devolver la mayoría de los efectos sustraídos a sus legítimos propietarios.

Finalmente, las diligencias, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Arrecife.