Detenidos nueve jóvenes, siete de ellos menores, por robar joyas a 'tirón' en plena calle en Granadilla (Tenerife)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona han detenido a nueve personas, siete de ellas menores de edad, como presuntas autoras de cinco delitos de robo con violencia cometidos mediante el conocido método del 'tirón', consistente en sustraer cadenas de oro que las víctimas portaban alrededor del cuello.

La investigación se inició tras tener conocimiento a través de varias denuncias de hechos delictivos de características similares ocurridos durante horas de la tarde en la localidad de San Isidro.

Según manifestaron las víctimas, los acusados actuaban en grupos de entre dos y cinco jóvenes que, tras aproximarse a ellas, les arrancaban violentamente las cadenas de oro del cuello y huían rápidamente del lugar.

Gracias a las gestiones realizadas durante la investigación y a la información aportada por la colaboración ciudadana, los agentes consiguieron averiguar que los presuntos autores, tras las sustracciones, vendían las piezas de joyería --cadenas, crucifijos, anillos-- en establecimientos de compraventa de oro ubicados en el municipio.

Algunas piezas han podido ser recuperadas y entregadas a sus legítimos propietarios, recoge una nota de la Guardia Civil.

La investigación culminó con la identificación, localización y detención de los presuntos autores, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en un centro de menores de cinco de los detenidos.