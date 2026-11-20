Sucesos.- Detenidos una trabajadora y el propietario de un pub en Las Verónicas por tráficar con 'gas de la risa' - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con efectivos de la Policía Local de Arona, han detenido al propietario y a la trabajadora de un establecimiento tipo pub, ubicado en conocida zona de ocio de Las Verónicas, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por traficar con el conocido 'gas de la risa'.

La operación se enmarcó a principios de este mes de noviembre, cuando los agentes emprendieron una inspección en el local en el marco de labores de control administrativo en base a ordenanzas municipales y prevención de la delincuencia, según ha informado en una nota de prensa el cuerpo de seguridad. En el interior del local se hallaron e incautaron perfectamente dispuestos para su venta 50 cajas de óxido nitroso o 'gas de la risa' con 24 cápsulas cada, sumando un total de 1200 cápsulas, tres dispensadores para dichas cápsulas dos datáfonos, multitud de tickets de los cobros, 240 euros en efectivo y 50 bolsas de 100 globos cada una, sumando un total de 5000 globos.

Finalmente, se procedió a la detención del propietario del establecimiento, el cual ya había sido detenido anteriormente por traficar con óxido nitroso y a una trabajadora, la cual se encargaba de realizar los cobros y las transacciones referentes a este gas, ambos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Tras su detención, los presuntos autores fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Los agentes de la Policía Local de Arona también procedieron a la inspección del local al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa municipal vigente, dando cuenta al área de actividades del ayuntamiento de Arona.