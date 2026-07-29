Detenidos tres menores por robar en varios comercios de Granadilla (Tenerife)

Robos en establecimientos comerciales en Granadilla - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona han detenido a tres jóvenes, todos ellos menores y vecinos del municipio, como presuntos autores de doce delitos de robo con fuerza en las cosas llevados a cabo en establecimientos comerciales fuera del horario de apertura.

Por ello, los agentes inician una investigación, en el marco de la 'Operación Pueri', al comprobar como en los meses de marzo y abril del presente año se incrementó el número de denuncias en establecimientos comerciales en diferentes localidades del municipio de Granadilla de Abona, todas ellas con el mismo modus operandi.

Así, de forma tosca, fracturaban la cristalera de la fachada de los establecimientos comerciales, accedían al interior y sustraían diversos objetos de valor.

Los agentes realizaron las pesquisas e investigaciones necesarias e identificaron a los supuestos autores, un grupo de varios menores vecinos del municipio, de los que tres acabaron detenidos.

Los tres, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.