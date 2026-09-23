Detenidos tres ocupantes de una patera llegada a Lanzarote por violar a una mujer durante la travesía

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a tres inmigrantes de 21, 25 y 30 años, ocupantes de una patera que llegó el pasado 16 de septiembre a Lanzarote, como presuntos autores de una agresión sexual múltiple por violar durante la travesía a una mujer que iba en la misma embarcación irregular.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que los tres varones ya se encuentran en situación de prisión provisional tras haber sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

En concreto, los hechos habrían tenido durante la travesía, presumiblemente en aguas internacionales, y fue a su llegada al Muelle de Arrecife cuando la mujer comunicó a los servicios de salvamento que había sido agredida sexualmente por varios hombres en el trayecto.

De esta manera, y ante el grave estado de salud en el que se encontraba, se activaron los recursos necesarios para prestarle una primera asistencia y posteriormente recibió atención especializada como víctima en dependencias policiales.

A partir de ese momento, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional iniciaron las gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la localización de posibles testigos entre los ocupantes de la embarcación.

OTRO DE LOS OCUPANTES CONFIRMÓ LA DENUNCIA

La Policía Nacional ha explicado que en el transcurso de la investigación, y con la colaboración de FRONTEX, se localizó a uno de los migrantes que había viajado en la misma patera, quien manifestó haber presenciado la agresión y expresó su voluntad de denunciar los hechos y colaborar con la investigación.

De igual modo, las gestiones realizadas permitieron identificar y detener a tres hombres que viajaban en la embarcación como presuntos autores de un delito de agresión sexual múltiple, pasando luego a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.