Detenidos los tres presuntos autores de un robo violento de joyas a un hombre de avanzada edad en Tenerife

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han detenido a tres personas, dos mujeres y un varón, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de pertenencia a grupo criminal, tras ser detenidas momentos después de cometer el delito.

Los hechos delictivos sucedieron cuando los agentes que estaban prestando servicio de prevención de la seguridad ciudadana por el citado municipio observaron, en las inmediaciones de un centro comercial, a un hombre de avanzada edad que realizaba aspavientos a los agentes con la intención de llamar su atención y en un evidente estado de nerviosismo, según ha informado la Benemérita en una nota.

Justo en ese momento, los agentes también observaron a dos mujeres que se encontraban junto a la víctima y que, al percatarse de la presencia policial, trataron de huir rápidamente, introduciéndose en un vehículo conducido por un tercero que parecía estarlas esperando para abandonar el lugar.

De inmediato, los agentes dieron el alto al vehículo, logrando que detuviera la marcha a la par que auxiliaron a la víctima, quien manifestó a los agentes que las dos mujeres le acababan de sustraer mediante el método del tirón, una esclava y una cadena de oro que llevaba puesta y que, como consecuencia del forcejeo, había caído al suelo y presentaba lesiones leves.

Finalmente, los agentes realizaron un registro del vehículo donde iban las acusadas y localizaron las joyas sustraídas a la víctima, procediendo de inmediato a la detención de las dos mujeres, así como del varón, como presuntos autores de los hechos delictivos.

Las tres personas detenidas, junto con las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.