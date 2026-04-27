Sucesos.- Detenidos los tres presuntos autores de robos con violencia cometidos en el Puerto de la Cruz (Tenerife) - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, un varón y dos mujeres, como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación cometidos de madrugada en la zona centro del municipio de Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife.

La investigación se inició a mediados de marzo con la recepción de la primera denuncia. La víctima manifestó haber sido abordada por varios individuos que le obligaron a retirar dinero de un cajero cercano para entregárselo, recoge una nota de la Policía Nacional.

Durante el asalto, los presuntos autores llegaron a amenazarle con utilizar un arma blanca y la agredieron de forma violenta, motivo por el que tuvo que ser atendida en el servicio de urgencias.

OTRAS DENUNCIAS

Además, se recibieron otras dos denuncias en las que se relataban hechos de similares características. En ambos casos, las víctimas fueron obligadas a entregarles dinero y objetos personales mediante actitudes violentas e intimidatorias, llegando incluso a agredirles.

Finalmente, los agentes lograron identificar y detener en el establecimiento hotelero en el que se hospedaban, a dos mujeres y un varón como presuntos autores de los hechos, determinando que todos ellos habrían participado activamente en la comisión de los delitos.

Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de dos de ellos.