Detienen a unas 20 personas por robos en tiendas Duty Free del aeropuerto de Gran Canaria en lo que va de 2025

Perfumes robados en Duty Free del aeropuerto de Gran Canaria - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a unas 20 personas por más de 26 robos de perfumes, labores de tabaco y prendas de vestir en tiendas Duty Free en la zona restringida del aeropuerto de Gran Canaria, por valor superior a 24.000 euros, en lo que va de año 2025.

Las últimas detenciones se produjeron el 24 de noviembre, cuando los agentes arrestaron a dos hombres, de 41 y 35 años, como presuntos autores de un delito continuado de hurto en dichas tiendas.

Estos arrestos, señala la Guardia Civil en nota de prensa, se han producido después de que se detectara un aumento de hurtos en estas tiendas, motivo por el que los agentes analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad, recogieron testimonios del personal y estudiaron los patrones de comportamiento de los sospechosos, permitiendo el esclarecimiento de más de 26 delitos, con un valor total económico estimado en más de 24.000 euros.

Todo ello permitió la detención de 20 personas en lo que va de año, siendo todas puestas a disposición judicial. Además actualmente hay otras 12 personas bajo investigación.

Al respecto, indican que se ha podido confirmar que muchos de los implicados tenían antecedentes por delitos similares en otros aeropuertos, tales como los de Fuerteventura o Madrid, por lo que apuntan a la "existencia de una red itinerante que operaba en distintos puntos de España".

En este caso, la investigación ha estado liderada por la Sección Fiscal y de Fronteras, una especialidad de la Guardia Civil encargada de la seguridad en zonas de control aduanero y fronterizo, y que también ha contado con la colaboración de la empresa de seguridad privada que presta servicio en las tiendas Duty Free, ya que fueron sus vigilantes los que detectaron e identificaron a los autores en el momento en que cometían los hurtos.