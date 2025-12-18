Detienen a dos hombres y desarticulan un punto de venta de drogas en una peluquería de Maspalomas (Gran Canaria)

Droga y materiales intervenidos por Policía Nacional en la peluquería de San Fernando de Maspalomas (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Judicial de las comisarías de Maspalomas y Telde, en la isla de Gran Canaria, han detenido a dos hombres tras desarticular un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en una peluquería de San Fernando de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Las detenciones del propietario y un trabajador de la peluquería comenzaron después de que los agentes tuvieran diversas informaciones que apuntaban a la posible existencia de un punto de venta de droga oculto bajo la apariencia de una actividad comercial lícita, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

De esta forma, tras las comprobaciones practicadas, pudieron confirmar los indicios iniciales, detectando un constante trasiego de personas en una barbería-peluquería ubicada en el centro comercial Bellavista.

Además los agentes constataron que uno de los implicados contaba con antecedentes por delitos contra la salud pública y que, presuntamente, utilizaba el establecimiento como tapadera para la distribución de sustancias estupefacientes, aprovechando la afluencia habitual de clientes para pasar desapercibido.

En el desarrollo de la operación, el dispositivo policial se extendió a otros espacios vinculados con los investigados, entre ellos un local contiguo alquilado por uno de los detenidos y su domicilio en el municipio de Telde, donde se localizaron parte de las sustancias intervenidas.

En dichos lugares se llevaron a cabo registros, que permitieron intervenir 144,06 gramos de cocaína y 5.425 gramos de hachís, así como diverso material destinado a la manipulación, dosificación y distribución de la droga, además de efectos informáticos y electrónicos relacionados con la actividad investigada.

Finalmente la actuación policial culminó con la detención de los dos hombres, así como con la desarticulación definitiva del punto de venta, que tras su puesta a disposición de la autoridad judicial competente, el propietario del establecimiento ingresó en prisión.