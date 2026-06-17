Detienen a dos hombres por la muerte de un migrante durante la travesía de una patera que arribó a Gran Canaria

Archivo - Migrantes rescatados por Salvamento Marítimo llegan al Muelle de Arguineguín, a 14 de febrero de 2023, en Gran Canaria, Las Palmas, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria han detenido a dos hombres como presuntos responsables del fallecimiento de un migrante durante la travesía de una embarcación irregular que llegó a las costas de Gran Canaria.

La detención se ha producido tras una investigación que se inició el 9 de mayo de 2026, después de que la patera alcanzara las costas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La patera había sido rescatada por Salvamento Marítimo y trasladada al puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán, con 62 inmigrantes, y, desde el primer momento, los investigadores realizaron gestiones dirigidas a identificar a los integrantes de la organización criminal responsable de la travesía, así como a determinar si durante el viaje se habían producido hechos delictivos, desapariciones o fallecimientos.

En este marco, días después, la Policía Nacional tuvo conocimiento de la desaparición de uno de los ocupantes de la embarcación, tras la denuncia presentada por un familiar de la víctima.

Si bien, han asegurado que las pesquisas resultaron especialmente complejas por la escasa colaboración inicial de varios testigos, motivada por el temor a posibles represalias, finalmente los agentes pudieron reunir testimonios e indicios suficientes para esclarecer lo sucedido.

En concreto, pudo determinar que el fallecimiento del inmigrante se produjo tras una discusión ocurrida a bordo entre la víctima y otra pareja de ocupantes, y como consecuencia del altercado, el migrante cayó al mar, continuando la embarcación su trayecto sin que se realizara ninguna maniobra para auxiliarlo.

Por estos hechos, agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos hombres el 29 de mayo por su presunta participación en el incidente. Uno de ellos, identificado como el patrón de la embarcación y vinculado a la organización criminal que gestionó la travesía, fue arrestado como presunto autor de los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y homicidio; mientras que el segundo fue arrestado como presunto autor de un delito de homicidio.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continuó con las actuaciones correspondientes. Señalan que con estos arrestos ascienden a 13 los responsables de embarcaciones irregulares detenidos por las unidades de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en la provincia de Las Palmas durante el año 2026.