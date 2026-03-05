Detienen a dos hombres que utilizaban un coche de alquiler para robar a turistas en varias islas de Canarias

Archivo - Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en la isla de Fuerteventura, ha culminado la investigación "Jefuire" con la detención de dos personas y la investigación de otras dos por presunto delito continuado de hurto, con diez hechos delictivos, y apropiación indebida de un vehículo. Los implicados, especializados en hurtos al descuido, actuaban de forma itinerante en varias islas de Canarias.

La investigación comenzó a mediados de febrero tras un repunte de denuncias en el municipio de Pájara, donde los agentes detectaron un patrón centrado en hurtos en el interior de vehículos y al descuido en zonas de gran afluencia, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Además las víctimas principales eran turistas de edad avanzada, seleccionados por su vulnerabilidad durante las aglomeraciones, donde el grupo investigado empleaba una técnica depurada conocida como "la muleta", que consiste en utilizar una prenda de ropa, periódico o revista para ocultar su mano, se aproximaban por la espalda a los turistas, abrían mochilas o bolsos y sustraían las carteras sin que la víctima notara contacto físico alguno.

Junto al conocido método de "la muleta", los denunciados habían perfeccionado una técnica para hurtar en el interior de los vehículos de alquiler sin necesidad de forzar las cerraduras.

En concreto, vigilaban los aparcamientos de zonas turísticas a la espera de los vehículos y mientras los ocupantes se bajaban del coche, uno de ellos abría ligeramente una de las puertas traseras o el maletero de forma disimulada para facilitar el fallo de cierre, ya que cuando el conductor accionaba el mando a distancia para cerrar el turismo, el sistema de seguridad detectaba una puerta abierta y no activaba el cierre centralizado, dejándolo totalmente accesible.

De esta forma, una vez que los turistas se alejaban confiados, los autores accedían al interior para llevarse carteras, billeteras y objetos de valor.

Con esta información, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable realizaron las pesquisas policiales correspondientes y las diversas gestiones para esclarecer los hechos acontecidos.

Así, ante la alarma social generada, se estableció vigilancias discretas y dispositivos operativos en vías públicas, que permitió a una patrulla, el 18 de febrero, tras cometer un nuevo hurto en Morro Jable, interceptar y detener a un hombre y a una mujer, ambos con antecedentes por hechos idénticos.

Además de los hurtos se les imputa un delito de apropiación indebida, ya que utilizaban un vehículo de alquiler que no habían devuelto tras la finalización del contrato de arrendamiento para desplazarse y cometer los delitos.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y las diligencias instruidas al efecto han quedado a disposición del juzgado de guardia de Puerto del Rosario; mientras que los agentes de la Guardia Civil continúa con las gestiones pertinentes para recuperar los efectos sustraídos e identificar a los coautores, por el que no se descartan nuevas detenciones por estas actuaciones.