Detienen a un hombre por agredir a un Policía Nacional fuera de servicio en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 44 años, por presuntamente agredir a un agente del cuerpo, que se encontraba fuera de servicio, después de reconocer el policía al ahora arrestado en una calle de Las Palmas de Gran Canaria e intentar arrestarlo porque sabía que tenía dos órdenes judiciales de búsqueda en vigor.

La detención se produjo en la noche del 28 de enero, cuando un agente de la Policía Nacional reconoció en la vía pública a un hombre al que le constaban dos requisitorias judiciales, decidiendo seguirlo para, a continuación, darle el alto e identificarse como policía, mostrando su carné profesional y placa.

En ese momento, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, el individuo emprendió la huida a la carrera, pudiendo ser interceptado por el agente.

Sin embargo, lejos de deponer su actitud, arremetió violentamente contra el policía e intentó golpearle en el rostro, iniciándose un forcejeo que terminó con ambos en el suelo, pero un segundo Policía Nacional, también fuera de servicio, que se encontraba en la zona, al presenciar la escena, acudió en auxilio, logrando ambos contener y reducir al hombre hasta asegurar la situación.

En la intervención participó, además, un vigilante de seguridad que prestaba servicio en un centro cercano, quien colaboró engrilletamiento al detenido una vez controlado.

Posteriormente se informó de los hechos a la sala operativa CIMACC del 091, que verificó que al arrestado le constaban dos órdenes de búsqueda activas, ambas motivadas por delitos de robo con fuerza en las cosas. Y hasta el lugar se desplazó un indicativo policial que procedió al traslado del detenido a dependencias policiales.

Uno de los agentes intervinientes resultó lesionado debido al forcejeo, por lo que tuvo que ser asistido posteriormente por los servicios sanitarios.

Finalmente tras concluir las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su inmediato ingreso en prisión.