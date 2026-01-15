Detienen a un hombre por una agresión con arma blanca a otro durante una discusión en Corralejo (Fuerteventura)

Agentes de la Guardia Civil en Corralejo (Fuerteventura) - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones agravadas al agredir a otro con arma blanca durante una discusión el 4 de enero, sobre las 10.00 horas.

La detención se produjo después de que la Guardia Civil fuera alertada por la Central Operativa de Servicios sobre una posible reyerta con arma blanca en la zona conocida como el Baku, un complejo en desuso de la localidad de Corralejo, motivo por el que se desplazaron hasta la zona varias unidades de la Guardia Civil con apoyo de la Policía Local de La Oliva.

Una vez en el lugar, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, los agentes localizaron a una persona con abundante sangre en la cabeza y una herida incisa contusa, de unos 15 centímetros, en la zona frontal, por lo que de forma inmediata solicitaron una ambulancia medicalizada para su traslado y atención urgente.

Seguidamente los agentes realizaron la inspección inicial, pudiendo localizar el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión en el suelo, cerca del lugar de los hechos.

Asimismo las declaraciones de los testigos presenciales, posteriormente ratificadas en dependencias policiales, permitieron reconstruir la secuencia de lo sucedido, de tal forma que según estas versiones la agresión se produjo tras una discusión entre varias personas por motivos económicos, terminando con un ataque directo por parte del ahora detenido.

Por su parte, la víctima fue trasladada al centro de salud de Corralejo donde, tras ser asistida por los facultativos, se le diagnosticó una herida incisa en la frente que precisó diez puntos de sutura, además de varias contusiones. Así tras recibir el alta médica y con las pruebas recabadas en el lugar y la identificación obtenida gracias a los testigos, los agentes procedieron a detener al presunto agresor en el mismo punto donde se produjo la agresión.

Finalmente el detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Puerto del Rosario el 5 de enero, decretándose su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

La Guardia Civil señala que la zona del Baku, actualmente en estado de abandono, reúne a personas en situación vulnerable y también a individuos vinculados con pequeños delitos en la localidad.

Por ello, indican que la Guardia Civil mantiene una presencia constante y dispositivos de control coordinados para garantizar la seguridad pública y la convivencia