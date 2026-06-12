Detienen a un hombre en Agüimes (Gran Canaria) por quebrantar una condena de tenencia de animales

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena por la tenencia de animales en el municipio de Agüimes, en la isla de Gran Canaria.

La detención se produjo después de que agentes de la Guardia Civil recibieran una información desde los servicios veterinarios municipales en la que se alertaba sobre la posible tenencia de animales por parte de una persona que tenía prohibida judicialmente su posesión, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han comprobado que el hombre tenía bajo su custodia, en una vivienda de la localidad, dos gatos de corta edad, de entre uno y tres meses de vida.

Tras hacer las correspondientes comprobaciones en las bases de datos policiales y judiciales, los agentes constataron que sobre esta persona recaía una sentencia firme dictada por un Juzgado de Instrucción de Telde, que le imponía la inhabilitación especial para la tenencia de animales durante un periodo de dos años.

Además en esta resolución judicial incluía una condena de siete meses de prisión por un delito previo de maltrato animal.

Los agentes comprobaron que en enero había sido interceptado por la misma unidad por incumplir la prohibición de tenencia de animales, procediéndose entonces a la retirada de un perro que mantenía bajo su custodia.

Por ello, tras confirmar la presencia de los dos felinos en el domicilio, se realizó una intervención conjunta entre la patrulla de Seguridad Ciudadana y los especialistas del SEPRONA. Los animales fueron retirados de manera inmediata y puestos a disposición de los servicios municipales competentes para garantizar su cuidado y bienestar.

La actuación ha permitido constatar un nuevo incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad judicial, motivo por el que se procedió a la detención del investigado como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena.

Resaltan que la condena que originó la prohibición de tenencia de animales derivaba de un delito de maltrato animal cometido con anterioridad, en el que un animal bajo su responsabilidad sufrió lesiones graves sin recibir la atención veterinaria necesaria.

Así tras la detención se informó al arrestado de sus derechos y de los hechos que se le imputan, instruyéndose las correspondientes diligencias policiales. Las actuaciones, junto con el atestado policial y la documentación relativa a la intervención de los animales, han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, en funciones de guardia, para la continuación del procedimiento judicial.