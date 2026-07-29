Detienen a un hombre por apropiarse de material hidráulico de la empresa en la que trabajaba en Fuerteventura

Agentes de Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), ha detenido el 17 de julio a un hombre como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental al apropiarse de material hidráulico de la empresa en la que trabajaba y venderlo a menor precio.

La detención se ha producido después de que denunciaran ante la Guardia Civil del Puesto de Gran Tarajal la falta de gran cantidad de material hidráulico de alto valor en el mercado, ya que tras concluir un informe de inventario por parte de una empresa externa afloraron unas pérdidas económicas iniciales de 153.825,67 euros, según ha informado el instituto armado en nota de prensa.

La sospechas sobre el ahora detenido comenzaron cuando una de las encargadas de la administración de la empresa, con sede en otra isla, se trasladó a la nave en Fuerteventura para realizar labores comerciales ante la baja laboral del arrestado, advirtiendo la misma que los registros informáticos no coinciden con la existencia de productos puestos a la venta.

En la investigación los agentes comprobaron que el detenido, abusando de la confianza otorgada por los propietarios de la empresa, tenía como modus operandi principal la falsificación de garantías, facturas y albaranes para vender los productos a un coste mucho más bajo que el oficial y cobrándolo en metálico.

Finalmente, tras el visionado de imágenes de las cámaras de seguridad, los agentes analizaron numerosa documentación económica, mensajería instantánea y tomaron declaraciones a varios clientes, finalizando la operación policial con la detención del supuesto autor de los hechos, que fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.