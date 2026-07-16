Detienen a un hombre en Canarias por 65 estafas sobre viviendas de alquiler en diferentes puntos de España

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 29 años, en Las Palmas de Gran Canaria como presunto responsable de una organización con la que ha realizado un total de 65 estafas sobre viviendas de alquiler ubicadas en diferentes puntos de España y que anunciaba en Internet, obteniendo un beneficio ilícito cercano a los 50.000 euros.

La detención se ha producido el 8 de julio, después de que agentes del Grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas iniciaran la investigación tras detectar numerosas denuncias presentadas en distintas dependencias policiales de Canarias y que respondían a un mismo modus operandi, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Según la investigación, los hechos delictivos han sido cometidos entre junio de 2021 y julio de 2022, tiempo en el que el detenido publicaba anuncios de viviendas reales en conocidas plataformas de Internet, donde ofertaba inmuebles a precios muy atractivos para captar a posibles arrendatarios.

La viviendas de alquiler ofertadas, según indica el cuerpo policial a Europa Press, estaban ubicadas en ciudades como Madrid o Gijón, mientras que en Canarias afectaba a las dos provincias y, principalmente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en la provincia de Las Palmas.

MODUS OPERANDI

El ahora detenido, tras establecer contacto con las víctimas, las presionaba para realizar pagos anticipados en concepto de reserva y primera mensualidad, alegando una elevada demanda sobre los inmuebles.

Además con el fin de dar apariencia de legalidad a la operación, remitía contratos de arrendamiento elaborados con la identidad de terceras personas ajenas a la trama, consiguiendo que las víctimas enviaran su documentación personal.

Posteriormente utilizaban la documentación para abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas o crear perfiles falsos con los que continuar la actividad delictiva.

El arrestado recibía el dinero mediante pagos por Bizum y transferencias a cuentas de terceros utilizadas como intermediarias, dificultando así su identificación.

En el marco de la detención del presunto autor de los hechos, los agentes intervinieron dinero en efectivo y varios dispositivos móviles, resultando "determinante" su análisis para acreditar el fraude y esclarecer los hechos.

De todos modos, la investigación continúa abierta, ya que no se descarta que pudieran aparecer nuevas víctimas.

La Policía Nacional recomienda desconfiar de los anuncios de alquiler con precios excesivamente bajos o que exijan pagos por adelantado sin haber visitado previamente el inmueble. También aconseja verificar siempre la identidad del arrendador y no facilitar documentación personal sin comprobar la autenticidad de la operación para evitar posibles estafas o suplantaciones de identidad.